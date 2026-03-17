دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران

الوكيل الإخباري- هزّت انفجارات قوية العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، عقب ليلة من القصف في إطار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.





ولم تتضح على الفور طبيعة المواقع المستهدفة، لكن سُمع دوي الانفجارات في وسط مدينة طهران، عقب انفجارات ليلية عنيفة مصحوبة بالرعد والأمطار في أنحاء المدينة.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.









