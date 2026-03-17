الثلاثاء 2026-03-17 06:54 م

دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران

دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران
دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران
 
الثلاثاء، 17-03-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري-  هزّت انفجارات قوية العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، عقب ليلة من القصف في إطار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.


ولم تتضح على الفور طبيعة المواقع المستهدفة، لكن سُمع دوي الانفجارات في وسط مدينة طهران، عقب انفجارات ليلية عنيفة مصحوبة بالرعد والأمطار في أنحاء المدينة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






