دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

01:38 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بسماع دويّ انفجارات متتالية في وسط إسرائيل.





جاء ذلك عقب رصد الجيش الإسرائيلي موجة من الصواريخ البالستية قادمة من إيران.



وكانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار المبكر في تل أبيب.



وجرى إطلاق إنذار مبكر للمرة الثالثة بالقدس وأسدود ووسط إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران.





