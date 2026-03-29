الأحد 2026-03-29 02:05 م

دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

جانب من الأضرار جراء القصف الإيراني
 
الأحد، 29-03-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بسماع دويّ انفجارات متتالية في وسط إسرائيل.اضافة اعلان


جاء ذلك عقب رصد الجيش الإسرائيلي موجة من الصواريخ البالستية قادمة من إيران.

وكانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار المبكر في تل أبيب.

وجرى إطلاق إنذار مبكر للمرة الثالثة بالقدس وأسدود ووسط إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران.
 
 


عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

