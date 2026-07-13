دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوبي إيران

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء الاثنين، بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن طبيعة الانفجارات لا تزال غير معروفة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بندر عباس.