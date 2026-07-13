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دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوبي إيران

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء الاثنين، بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن طبيعة الانفجارات لا تزال غير معروفة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بندر عباس.


وكان المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، أعلن عن بدء الحصار البحري الأميركي على جميع حركة السفن، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وحصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 تموز.

 
 


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