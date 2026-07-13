دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوبي إيران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن طبيعة الانفجارات لا تزال غير معروفة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بندر عباس.
وكان المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، أعلن عن بدء الحصار البحري الأميركي على جميع حركة السفن، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وحصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 تموز.
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