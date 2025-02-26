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دوي انفجارات وطائرات اسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت رويترز عن  مصدر أمني سوري ان  مقاتلات إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق.

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وبينت ان دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

 
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