الإثنين 2025-06-23 03:07 م
 

دوي انفجار بطهران ومسيّرات إسرائيلية تستهدف محافظة البرز الإيرانية

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران.

اضافة اعلان


في غضون ذلك، قالت وكالة تسنيم إن مسيّرات إسرائيلية معادية تستهدف مناطق في محافظة البرز، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لها.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

ل

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

لقطة من مقطع الفيديو

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة

وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

أخبار محلية وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

فلغ8ه

أخبار الشركات زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

نانا

فن ومشاهير بعد إخلاء سبيل شجون الهاجري.. النجوم يتفاعلون برسائل دعم

ا

عربي ودولي السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة



 
 





الأكثر مشاهدة