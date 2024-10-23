 
الأربعاء 2024-10-23 09:24 ص
 
 

دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري - ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه سُمع دوي انفجار في تل أبيب في حين جرى وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

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بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى.


وكان تلقى الإسعاف الإسرائيلي بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.

 
gnews

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