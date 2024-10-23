دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

وكان تلقى الإسعاف الإسرائيلي بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل.
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