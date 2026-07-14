دوي سلسلة انفجارات في كييف بعد تفعيل صافرات الإنذار

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الوكيل الإخباري- سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعيد منتصف ليل الاثنين، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أطلقت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي وشيك. اضافة اعلان





وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي فعّلت في العاصمة. العدو يهاجم كييف بصواريخ بالستية".



ونشبت حرائق في حي هولوسييفسكي في جنوب كييف، بحسب المصدر نفسه.



ودوت صافرات الإنذار في العاصمة قبل أن يسمع دوي ستة انفجارات، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في الموقع.



ويأتي هذا الهجوم بعد قمة لـ"تحالف الراغبين" الاثنين في باريس هدفت إلى تعزيز مساعدات الدول المنخرطة فيه لأوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو من أجل إنهاء الحرب.









