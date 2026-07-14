دوي سلسلة انفجارات في كييف بعد تفعيل صافرات الإنذار

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي فعّلت في العاصمة. العدو يهاجم كييف بصواريخ بالستية".
ونشبت حرائق في حي هولوسييفسكي في جنوب كييف، بحسب المصدر نفسه.
ودوت صافرات الإنذار في العاصمة قبل أن يسمع دوي ستة انفجارات، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في الموقع.
ويأتي هذا الهجوم بعد قمة لـ"تحالف الراغبين" الاثنين في باريس هدفت إلى تعزيز مساعدات الدول المنخرطة فيه لأوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو من أجل إنهاء الحرب.
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