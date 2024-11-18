ديفيد لامي: سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح

وبين "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيصال المساعدات إلى غزة".
وأضاف "أعدنا تمويل الأونروا لأنها الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة والضفة".
وأكد "سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح وقرار الكنيست مخيب للآمال".
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