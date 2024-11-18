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ديفيد لامي: سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح

لامي
لامي
الإثنين، 18-11-2024 09:18 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية البريطاني للجزيرة ديفيد لامي انه يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

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وبين "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيصال المساعدات إلى غزة".


وأضاف "أعدنا تمويل الأونروا لأنها الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة والضفة".


وأكد "سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح وقرار الكنيست مخيب للآمال".

 
gnews

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