ديفيد لامي: سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني للجزيرة ديفيد لامي انه يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

اضافة اعلان



وبين "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيصال المساعدات إلى غزة".



وأضاف "أعدنا تمويل الأونروا لأنها الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة والضفة".