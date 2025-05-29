"ديلي تلغراف": بريطانيا ستنفق 1.35 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي وتمويل الهاكرز

الوكيل الإخباري- تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) على استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء فرق هجوم إلكتروني "لمواجهة أنشطة الدول المعادية".



أفادت بذلك صحيفة ديلي تلغراف، ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوله إن "لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر، تحولت إلى وسيلة للحرب"، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه التقنيات والوحدات سيشكل "معايير جديدة" في الدفاع.



ووفقا للصحيفة، سيتم سرد السياسة الجديدة في هذا المجال في المراجعة الشاملة التي تجريها الحكومة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تنشر في الثاني من يونيو المقبل.

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وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تعرضت خلال العامين الماضيين لنحو 90 ألف هجوم إلكتروني، وهو ضعف العدد المسجل في البيانات المنشورة عام 2023. وتزعم صحيفة ديلي تلغراف بأن مصدر هذه الهجمات كان من روسيا والصين.



وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش البريطاني يختبر بالفعل تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دول مثل إستونيا، حيث يمكن للأنظمة "تحديد التهديدات المحتملة تلقائيا وتحديد الأسلحة التي ستكون الأكثر فعالية في هزيمتها".



من جانبها أكدت السفارة الروسية في لندن أن روسيا لا تشكل أي تهديد لبريطانيا.



وشددت السفارة على أن السلطات البريطانية، بمثل هذه التصريحات والمنشورات الإعلامية، "تحاول صرف الانتباه عن تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد" و"تحاول تبرير زيادة الإنفاق العسكري في سياق تشديد إجراءات التقشف في الميزانية".