"ديلي ميل": ستارمر يعتزم الاستقالة لكن "وفق شروطه"

الأحد، 17-05-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء السبت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أبلغ المقربين منه بنيته تقديم الاستقالة من منصبه.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والمعلق السياسي دان هودجز قوله إن مصادره أشارت إلى أن ستارمر اتخذ قرارا بالتنحي، لكنه يعتزم تنفيذ الخطوة "وفق شروطه الخاصة".

وحسب هودجز، فإن عضوا في الحكومة قال له إن "كير يفهم الواقع السياسي، ويدرك أن الفوضى الحالية لا يمكن تحملها. إنه ببساطة يريد القيام بذلك (التنحي) بكرامة وبطريقته الخاصة" لتجنب معركة علنية شرسة على قيادة حزب العمال، وهو بصدد "وضع جدول زمني" لرحيله.


ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء البريطاني أو من  حزب العمال بشأن صحة هذه المعلومات.

 
 


