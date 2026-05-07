ديمقراطيون يطالبون الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل "بالشفافية" حيال النووي

الوكيل الإخباري- دعا مشرّعون محسوبون على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الإدارة الجمهورية إلى كسر الصمت الأميركي حيال برنامج الأسلحة النووية لإسرائيل الذي لم تقرّ به إسرائيل رسميا، وإلزامها بـ"الشفافية" حياله، متخطين بذلك خطا أحمر التزمه الحزبان الرئيسيان في واشنطن على مدى عقود.

وتعتمد إسرائيل سياسة الغموض حيال حيازتها أسلحة نووية، وهو ما يُعتقد أنها قامت به منذ ستينات القرن الماضي. ورفضت الدولة العبرية على الدوام تأكيد هذا الأمر من عدمه.