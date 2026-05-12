الثلاثاء 2026-05-12 12:56 ص

رؤساء شركات أميركية كبرى بينهم ماسك وكوك يرافقون ترامب إلى الصين

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات
الثلاثاء، 12-05-2026 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض الاثنين أن رؤساء شركات أميركية كبرى أبرزهم إيلون ماسك من "تيسلا" وتيم كوك من "أبل"، سيرافقون الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة التي تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، في حين تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بشأن قضايا عدة مثل الرسوم الجمركية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ودعم واشنطن لتايوان.


ويتوقع أن تشغل القضايا التجارية والاقتصادية حيزا رئيسيا في القمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

 
 


