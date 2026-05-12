رؤساء شركات أميركية كبرى بينهم ماسك وكوك يرافقون ترامب إلى الصين

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض الاثنين أن رؤساء شركات أميركية كبرى أبرزهم إيلون ماسك من "تيسلا" وتيم كوك من "أبل"، سيرافقون الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة التي تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، في حين تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بشأن قضايا عدة مثل الرسوم الجمركية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ودعم واشنطن لتايوان.