رئيسة إكس التنفيذية تعتزم ترك منصبها في خطوة مفاجئة

01:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737522 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قررت ليندا ياكارينو، إحدى أبرز مساعدي إيلون ماسك التي تشتغل منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي إكس، ترك منصبها في الشركة في خطوة مفاجئة بعد أشهر فقط من استحواذ شركة إكس.إيه.آي الناشئة للذكاء الاصطناعي التابعة لماسك على المنصة. اضافة اعلان





وأعلنت ياكارينو البالغة من العمر 61 عاما ذلك في منشور على إكس، مشيرة إلى أن القرار قرارها، غير أن ماسك له تاريخ في إقالة مساعده فجأة.



وقالت "قررت التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لإكس".



يفاقم رحيل ياكارينو الاضطرابات التي تشهدها إمبراطورية ماسك التجارية مترامية الأطراف، بما في ذلك انخفاض مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا والخلافات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



كما دخل ماسك في حرب كلامية مع حليفه السابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وشغلت ياكارينو، وهي خبيرة مخضرمة في قطاع الإعلانات، المنصب لمدة عامين بعد انضمامها للمساعدة في إنعاش سمعة إكس لدى المسوقين الذين كانوا يفرون من المنصة بسبب مخاوف من تزايد المحتوى المسيء أو الضار.



ولم تقدم ياكارينو سببا محددا لرحيلها، ولم يتسن الحصول على رد من كل من إكس وياكارينو على طلبات التعليق حتى الآن. ولم يتضح بعد موعد سريان الاستقالة.



وقال ماسك في منشور على إكس تعليقا على الاستقالة "شكرا لك على مساهماتك".