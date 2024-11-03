 
الأحد 2024-11-03 03:28 م
 

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي

ا
أرشيفية
الأحد، 03-11-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري- أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن اعتقادها بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتشكيل اتحاد أمني ودفاعي يكمل في مهامه حلف شمال الأطلسي.

اضافة اعلان

 

وأضافت في مقابلة مع صحيفة El Mundo الإسبانية: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون أقوى دائما. قبل أن نسأل أنفسنا عما نتوقعه من الآخرين، يجب أن نعمل بشكل فعال ومطرد".

وتابعت ميتسولا: "وأقول نفس الشيء عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بإنشاء اتحاد أمني ودفاعي حقيقي، وهو التحالف الذي نطالب به منذ فترة طويلة، والذي من شأنه أن يكمل الناتو".


ووفقا لها، يجب على أوروبا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها دائما.


وفي تعليقها على الانتخابات الأمريكية المقبلة، أشارت رئيسة البرلمان إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل دائما مع الولايات المتحدة.


وأضافت رئيس البرلمان الأوروبي: "يجب أن نكون مستعدين لأي شيء، بغض النظر عما سيحدث الأسبوع المقبل، وسأبقى لاحقا على أمل في أن نتمكن من مواصلة العمل معا".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

الرئيس المصري يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

عربي ودولي السيسي لمديرة صندوق النقد: الأولوية هي التخفيف عن المصريين

جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

أخبار محلية الملك يكرم لاعبين أردنيين

ا

عربي ودولي رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي

أعمال عنف في السودان

عربي ودولي الشيخ شخبوط يعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في السودان

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,341 شهيدا و102,105 مصابا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

امطار

الطقس شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو



 


الأكثر مشاهدة