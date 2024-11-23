رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها

ودعت روبرتا ميتسولا الأحزاب الألمانية المؤيدة لأوروبا إلى الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا المهمة.
وقالت لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرتها اليوم السبت: "ما يحدث في ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة له تأثير كبير على السنوات الأربع المقبلة للاتحاد الأوروبي".
ووصفت الحملة البرلمانية الألمانية أو حملة البوندستاغ ونتائجها بأنها أيضا تشكل "اختبارا حقيقيا لأوروبا بأكملها. وتساءلت عن التأثير الذي ستكتسبه الأحزاب الشعبوية؟ ولمن "سيصوت الألمانيون المحبطون؟"
وأضافت ميتسولا أن "الانتخابات الأوروبية في يونيو كانت بالفعل نوعا من اللقطات السريعة، ولكن بعد انتخابات الولايات في ألمانيا الشرقية، أشعر بقلق شديد".
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