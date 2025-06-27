رئيسة المفوضية الأوروبية: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة

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الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون عوائق". اضافة اعلان





وأضافت دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيلين في غزة.