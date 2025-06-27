رئيسة المفوضية الأوروبية: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة

وأضافت دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيلين في غزة.
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