الجمعة 2025-06-27 01:34 ص
 

رئيسة المفوضية الأوروبية: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة

رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون ديرلاين
رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون ديرلاين
 
الجمعة، 27-06-2025 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون عوائق".اضافة اعلان


وأضافت دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيلين في غزة.
 
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