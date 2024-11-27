رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا

وقبل تصويت تأكيدي لفريقها الجديد من المفوضين، قالت أورسولا فون دير لاين إن "روسيا تنفق ما يصل إلى 9 % من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وأضافت: "تدور رحى الحرب على الحدود الأوروبية.. ليس لدينا وقت لإهداره ويجب أن نكون طموحين بقدر خطورة التهديدات".
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