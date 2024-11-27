رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومجاراة روسيا

الوكيل الإخباري - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بلدان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الانفاق الدفاعي، مشيرة إلى أن روسيا تنفق ما يصل إلى 9% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على التسلح.



وقبل تصويت تأكيدي لفريقها الجديد من المفوضين، قالت أورسولا فون دير لاين إن "روسيا تنفق ما يصل إلى 9 % من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وأوروبا تنفق في المتوسط 1.9 %. هناك شيء خطأ في تلك المعادلة.. يجب زيادة إنفاقنا على الدفاع".

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وأضافت: "تدور رحى الحرب على الحدود الأوروبية.. ليس لدينا وقت لإهداره ويجب أن نكون طموحين بقدر خطورة التهديدات".