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رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون لحظة أمل للبنان

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
الجمعة، 10-01-2025 03:00 ص

الوكيل الإخباري-   هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، معتبرة أنّ انتخابه يمثل لحظة أمل لهذا البلد.

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وكتبت فون دير لايين في منشور على إكس، مبروك لجوزاف عون انتخابه رئيسا للبنان، هذه لحظة أمل للبنانيين أصبح الطريق مفتوحا للاستقرار والإصلاحات، وأوروبا تدعم هذا المسار.

 
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