رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون لحظة أمل للبنان

الوكيل الإخباري- هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، معتبرة أنّ انتخابه يمثل لحظة أمل لهذا البلد.

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