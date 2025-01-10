رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون لحظة أمل للبنان

وكتبت فون دير لايين في منشور على إكس، مبروك لجوزاف عون انتخابه رئيسا للبنان، هذه لحظة أمل للبنانيين أصبح الطريق مفتوحا للاستقرار والإصلاحات، وأوروبا تدعم هذا المسار.
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