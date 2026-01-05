الإثنين 2026-01-05 06:08 ص

رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو

نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز
الإثنين، 05-01-2026 05:47 ص
الوكيل الإخباري-   عقدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز الأحد أول اجتماع لمجلس وزرائها منذ أن اعتقلت القوات الأميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.اضافة اعلان


وأظهرت مشاهد بثتها محطة "في تي في" الحكومية رودريغيز إلى طاولة في قصر ميرافلوريس الرئاسي إلى جانب 2 آخرين من كبار الموالين لمادورو، وهما وزير الدفاع فلاديمير بادرينو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو.
 
 


