رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو

05:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759744 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز الأحد أول اجتماع لمجلس وزرائها منذ أن اعتقلت القوات الأميركية الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. اضافة اعلان





وأظهرت مشاهد بثتها محطة "في تي في" الحكومية رودريغيز إلى طاولة في قصر ميرافلوريس الرئاسي إلى جانب 2 آخرين من كبار الموالين لمادورو، وهما وزير الدفاع فلاديمير بادرينو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو.

تم نسخ الرابط





