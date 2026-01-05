رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو

وأظهرت مشاهد بثتها محطة "في تي في" الحكومية رودريغيز إلى طاولة في قصر ميرافلوريس الرئاسي إلى جانب 2 آخرين من كبار الموالين لمادورو، وهما وزير الدفاع فلاديمير بادرينو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند
-
ترامب: نحن من يقود فنزويلا
-
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
-
كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي
-
محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
-
مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"
-
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب ترامب بالتوقف عن التهديد
-
ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم