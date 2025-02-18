رئيسة وزراء إيطاليا تبدي انزعاجها من "قمة باريس" بشأن أوكرانيا

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن ميلوني كانت غير راضية عن شكل الاجتماع، حيث تعتقد أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.
واجتمع في باريس مساء أمس الاثنين رؤساء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، ونظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاورات الطارئة في أعقاب مبادرات الولايات المتحدة لحل الأزمة الأوكرانية، وكما أفيد، لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة في الاجتماع.
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