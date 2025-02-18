رئيسة وزراء إيطاليا تبدي انزعاجها من "قمة باريس" بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري- دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني قادة عدد من الدول الأوروبية المشاركين في قمة باريس، إلى العمل مع الولايات المتحدة لتسوية الصراع في أوكرانيا، وليس ضدها.

اضافة اعلان

ووفقا لما نقلته صحيفة "إيل سول 24 أور"، قالت ميلوني للمشاركين إنها تعارض إنشاء "كيان معاد لترامب" بشأن أوكرانيا، بل وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل الصراع، "ويجب علينا مساعدتها في ذلك".



وبالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن ميلوني كانت غير راضية عن شكل الاجتماع، حيث تعتقد أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.



واجتمع في باريس مساء أمس الاثنين رؤساء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، ونظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاورات الطارئة في أعقاب مبادرات الولايات المتحدة لحل الأزمة الأوكرانية، وكما أفيد، لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة في الاجتماع.