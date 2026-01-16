رئيسة وزراء الدنمارك تستضيف وفدا من الكونغرس الأميركي الجمعة

الوكيل الإخباري- تلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن وفدا من الكونغرس الأميركي في كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت، وفق ما أكد مكتبها الخميس.

وقالت متحدثة باسم مكتب فريدريكسن إن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن سيشارك أيضا في اللقاء.