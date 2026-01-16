الجمعة 2026-01-16 01:28 ص

رئيسة وزراء الدنمارك تستضيف وفدا من الكونغرس الأميركي الجمعة

الوكيل الإخباري-   تلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن وفدا من الكونغرس الأميركي في كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت، وفق ما أكد مكتبها الخميس.

وقالت متحدثة باسم مكتب فريدريكسن إن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن سيشارك أيضا في اللقاء.


ويجري وفد الكونغرس الأميركي، برئاسة السناتور الديمقراطي كريس كونز، زيارة إلى العاصمة الدنماركية للقاء قادة شركات ومسؤولين سياسيين وأعضاء في البرلمان.

 
 


