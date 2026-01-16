رئيسة وزراء الدنمارك تستضيف وفدا من الكونغرس الأميركي الجمعة

وقالت متحدثة باسم مكتب فريدريكسن إن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن سيشارك أيضا في اللقاء.
ويجري وفد الكونغرس الأميركي، برئاسة السناتور الديمقراطي كريس كونز، زيارة إلى العاصمة الدنماركية للقاء قادة شركات ومسؤولين سياسيين وأعضاء في البرلمان.
