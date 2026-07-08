الأربعاء 2026-07-08 12:20 م

رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: غرينلاند ليست للبيع

غرينلاند
غرينلاند
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، أنّ "غرينلاند ليست للبيع"، ردا على تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقالت فريدريكسن للصحفيين "استمعتُ إلى الرئيس الأميركي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية للأسف، وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".

وكرر ترامب الثلاثاء في أنقرة تشديده على أنّ غرينلاند ينبغي أن تكون "تحت سيطرة الولايات المتحدة"، لكنه كرر هذا الموقف من دون إطلاق التهديدات التي صدرت عنه في بداية العام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء إنه ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك، وذلك بينما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في قمة بتركيا.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن الإصرار على استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أو السيطرة عليها، توترا بين واشنطن وكوبنهاجن، وعلى نطاق أوسع في أوروبا. وتحول هذا الملف منذ ذلك الحين إلى مسار دبلوماسي.

والولايات المتحدة والدنمارك عضوان مؤسسان في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك".

وأضاف أن قضية السيطرة على غرينلاند أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

عربي ودولي ترامب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

النفط

أسواق ومال أسعار النفط عالميا ترتفع أكثر من 5%

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

العاصمة عمان

أخبار محلية توضيح حكومي بشأن تعثر مشروع استثماري والعدول عن نقل 3 مصانع إلى الأردن

مدينة البترا الأثرية

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تحتفل بالذكرى الـ 19 لاختيار البترا إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة

محافظ اربد فراس أبو الغنم

أخبار محلية محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

عربي ودولي الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 