رئيسة وزراء الدنمارك: غرينلاند ليست للبيع

الوكيل الإخباري- رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتيه فريدريكسن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جزيرة غرينلاند التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك.



وقالت خلال قمة الناتو في أنقرة، يوم الثلاثاء: "بالطبع، غرينلاند ليست للبيع، وقد أعلنا عن ذلك منذ البداية. وهذا لن يحدث".

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وتابعت قائلة إن "غرينلاند أعلنت بوضوح أنها لا تريد أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، وأتوقع أن يحترم الجميع سيادتنا".



وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك إلى أن بلادها تتعاون تعاونا عسكريا جيدا مع الولايات المتحدة يشمل ما يخص مسائل الأمن في منطقة القطب الشمالي.