رئيسة وزراء بنغلاديش تغادر إلى الهند ومتظاهرون يقتحمون مقرها

01:15 م

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الوكيل الإخباري- استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة اليوم الاثنين من منصبها وغادرت إلى الهند، بينما اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في دكا وسط احتجاجات عارمة مناهضة لحكومتها.



ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري أن حسينة قدمت استقالتها وغادرت البلاد. وذكرت صحيفة أنها غادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية.



وقال مصدر مقرب من حسينة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها غادرت العاصمة دكا في وقت تشهد البلاد مظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.



ويأتي هذا التطور في وقت اقتحم فيه آلاف المتظاهرين مقرها الرسمي في العاصمة دكا. وجاء الإعلان عن مغادرة الشيخة حسينة البلاد إلى الهند بينما كان من المقرر أن يتوجه قائد الجيش وقر الزمان بكلمة إلى الشعب.



وكان قادة الاحتجاجات في بنغلاديش دعوا إلى مظاهرات جديدة اليوم الاثنين متحدّين حظر التجول للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء، وذلك اعتراضا على سياسات الحكومة، وخاصة على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.



وقتل نحو 100 شخص بينهم 13 من عناصر الشرطة وأصيب مئات آخرون أمس الأحد في مواجهات عنيفة شملت مناطق مختلفة، وهي أكبر حصيلة للضحايا في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات على حصص التوظيف في القطاع العام في يوليو/تموز الماضي.