رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

الوكيل الإخباري- وصف رئيس أبخازيا أصلان بجانيا الأحداث التي وقعت في العاصمة سوخوم في 15 نوفمبر بأنها محاولة انقلابية، مؤكدا أنه رغم مزاعم المعارضة لا يزال رئيسا شرعيا للجمهورية.



وقال بجانيا في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الأحد: "هناك قانون، من وجهة نظر القانون، أنا الرئيس الشرعي".

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وقال إن السلطات والمعارضة لم تتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن أي قضية، مضيفا أن موقف الرئيس والحكومة وسلطات أبخازيا عموما ثابت وغير قابل للتغيير.



واعتبر بجانيا أن أبخازيا تواجه الآن قضايا أكثر تعقيدا وإلحاحا من اتفاق الاستثمارات مع روسيا، وأضاف أنه يتعين على المعارضة الأبخازية التي تدعي تمتعها بدعم شعبي واسع النطاق، أن تثبت ذلك عبر صناديق الاقتراع.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد بدأ المتظاهرون في سوخوم بإعادة المعدات العسكرية الموجودة قرب المجمع الحكومي، إلى وزارة الدفاع، حسب وكالة "نوفوستي".