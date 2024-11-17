رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وقال بجانيا في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الأحد: "هناك قانون، من وجهة نظر القانون، أنا الرئيس الشرعي".
وقال إن السلطات والمعارضة لم تتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن أي قضية، مضيفا أن موقف الرئيس والحكومة وسلطات أبخازيا عموما ثابت وغير قابل للتغيير.
واعتبر بجانيا أن أبخازيا تواجه الآن قضايا أكثر تعقيدا وإلحاحا من اتفاق الاستثمارات مع روسيا، وأضاف أنه يتعين على المعارضة الأبخازية التي تدعي تمتعها بدعم شعبي واسع النطاق، أن تثبت ذلك عبر صناديق الاقتراع.
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