الثلاثاء 2025-11-04 10:25 م
 

رئيس ألمانيا يعلن موقفه من ترحيل اللاجئين السوريين

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير عن معارضته لترحيل اللاجئين السوريين "فورا" إلى وطنهم.

وعارض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم التي لا تزال تعاني من آثار الحرب، معتبرا أن "من يقف أمام أنقاض الحرب ويشعر بالرعب سوف يتساءل إن كان بمقدور المرء العيش هناك، علينا أن نتفهم خوفه".

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الألماني إلى غانا، حيث استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، قائلا: "شاهدت خلال عملي العديد من المناطق التي دمرتها الحروب والكوارث، وأعلم جيدا عما أتحدث ".

اضافة اعلان


وأكد شتاينماير أن تقييم الموقف السياسي واتخاذ القرار النهائي يقع على عاتق الحكومة الألمانية، معربا عن ثقته في "اتخاذ القرار المناسب".


يأخذ هذا الموقف أهمية خاصة في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، عندما هدد بترحيل اللاجئين السوريين بحجة انتهاء الحرب في سوريا.


يذكر أنه سبق أن اندلعت فضيحة في ألمانيا بسبب تصريحات ميرتس حول المهاجرين.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

عربي ودولي مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

ل

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

أخبار محلية أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

عربي ودولي طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

عربي ودولي تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

ن

أخبار محلية وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز

م

أخبار محلية إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

ل

عربي ودولي الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف



 
 





الأكثر مشاهدة