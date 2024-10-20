 
الأحد 2024-10-20 10:14 ص
 
 

رئيس إندونيسيا الجديد يتسلم منصبه رسميا

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برابوو سوبيانتو
الأحد، 20-10-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري - استلم الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو، منصب رئيس الدولة رسميا اليوم الأحد في حفل تنصيب تم في المجمع البرلماني في عاصمة البلاد جاكرتا.

ومن المتوقع أن يجتمع برابوو، في وقت لاحق من اليوم الأحد في القصر الرئاسي مع كبار الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك حوالي 20 رئيس دولة. ويرأس الوفد الروسي إلى فعالية التنصيب، النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف.

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وخلال جلسة عامة في البرلمان، أدى برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا اليمين بصفتهما الشخصين الأول والثاني في الدولة للفترة 2024-2029.


وقال برابوو أثناء أدائه اليمين الدستورية: "أقسم بالوفاء بالتزامات رئيس جمهورية إندونيسيا على أفضل وجه وعدالة قدر الإمكان. وأقسم أن أحافظ على الدستور وأنفذ جميع القوانين واللوائح على أكمل وجه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمة".


وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الإندونيسية رسميا أن برابوو سوبيانتو بات الرئيس المقبل لإندونيسيا، رافضة الطعن من جانب المرشحين الخاسرين.


وفاز برابوو سوبيانتو البالغ من العمر 72 عاما، الذي شغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع في بلاده، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية مريحة بلغت حوالي 60%.

 

RT

 
gnews

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