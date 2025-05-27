الثلاثاء 2025-05-27 12:12 م
 

رئيس الأرجنتين يُكرّم في إسرائيل .. وجائزة مثيرة للجدل

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي
رئيس الأرجنتين خافيير ميلي
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-  يتوجه رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إلى تل أبيب لتسلّم جائزة "جينيسيس"، والتي تُمنح لأبرز الداعمين لإسرائيل.اضافة اعلان


وحصل ميلي على جائزة "جينيسيس" بقيمة مليون دولار في يناير، تقديرًا لدعمه لإسرائيل.

وبعد أن أجّل زيارة كانت مقررة في مارس، من المقرّر الآن أن يتسلّم الجائزة في حفل يُقام في الكنيست الإسرائيلي في 11 يونيو، وسيلقي خطابًا أمام البرلمان الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ويقول المنظّمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.

وأشار منظّمو الجائزة إلى أنهم كرّموا ميلي بسبب تغييره لتاريخ الأرجنتين الطويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه جماعتي "حماس" و"حزب الله" كجماعتين إرهابيتين، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافًا يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.

سكاي نيوز
 
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