رئيس الأركان الأميركي يحذر ترامب من مخاطر توجيه ضربة إلى إيران

وذكر موقع أكسيوس أن هناك نقاشا مستمرا على أعلى المستويات داخل إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع التوتر مع إيران ودراسة عواقب كل خيار.
ونقل أكسيوس أن هناك أصواتا عدة في دائرة ترامب تدعو إلى الحذر، رغم أن بعض المصادر تعتقد أن ترامب نفسه يميل نحو توجيه ضربة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأميركية في بيروت، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.
وحذرت إيران، الاثنين، في جنيف من خطر تصعيد يتجاوز حدودها إذا تعرضت لهجوم، بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكان اللجوء إلى خيار مماثل في حال فشل المفاوضات بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من على منبر مؤتمر نزع السلاح "ندعو جميع الدول المتمسكة بالسلام والعدالة إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى للحؤول دون أي تصعيد جديد".
وأضاف أن "تداعيات أي عدوان جديد (على إيران) لن تقتصر على بلد واحد، والمسؤولية تقع على من يبدأون أو يدعمون أفعالا مماثلة".
وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث حذر الرئيس دونالد ترامب الخميس من أن "أمورا سيئة للغاية ستحدث" في حال عدم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول البرنامج النووي الإيراني.
