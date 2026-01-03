رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو

08:25 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الأركان الأميركي، جون دان كين، إن العملية العسكرية في فنزويلا كانت معقدة ودقيقة، حيث شارك فيها 150 طائرة.





وأضاف كين خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بشأن الأحداث الأخيرة في فنزويلا: "هذه العملية هي شيء فقط الولايات المتحدة تستطيع تنفيذه."



وأوضح رئيس الأركان أن الظروف الجوية كانت عاملًا مهمًا في تنفيذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وقال: "قمنا بإيقاف القدرات الجوية في كاراكاس، كما نفذنا عملية تشويش لضمان نجاح المهمة."



وأشار كين إلى أن قاذفات وطائرات مسيرة شاركت في العملية، مضيفًا أن مروحيات أميركية تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى مقر إقامة مادورو.



وأكد رئيس الأركان الأميركي أن مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما بواسطة أفراد من وزارة العدل الأميركية بمساندة الجنود الأميركيين.



واختتم جون دان كين تصريحاته قائلًا: "هذه العملية تعد دليلاً واضحًا على التزامنا بتحقيق العدالة."



