السبت 2026-01-03 10:43 م

رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو

رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو
رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو
السبت، 03-01-2026 08:25 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس الأركان الأميركي، جون دان كين، إن العملية العسكرية في فنزويلا كانت معقدة ودقيقة، حيث شارك فيها 150 طائرة.اضافة اعلان


وأضاف كين خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بشأن الأحداث الأخيرة في فنزويلا: "هذه العملية هي شيء فقط الولايات المتحدة تستطيع تنفيذه."

وأوضح رئيس الأركان أن الظروف الجوية كانت عاملًا مهمًا في تنفيذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وقال: "قمنا بإيقاف القدرات الجوية في كاراكاس، كما نفذنا عملية تشويش لضمان نجاح المهمة."

وأشار كين إلى أن قاذفات وطائرات مسيرة شاركت في العملية، مضيفًا أن مروحيات أميركية تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى مقر إقامة مادورو.

وأكد رئيس الأركان الأميركي أن مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما بواسطة أفراد من وزارة العدل الأميركية بمساندة الجنود الأميركيين.

واختتم جون دان كين تصريحاته قائلًا: "هذه العملية تعد دليلاً واضحًا على التزامنا بتحقيق العدالة."
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

فن ومشاهير الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الطقس أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

عربي ودولي الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

عربي ودولي إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

أخبار محلية تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة

عربي ودولي بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة



 






الأكثر مشاهدة