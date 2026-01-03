رئيس الأركان الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية اعتقال مادورو

وأضاف كين خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بشأن الأحداث الأخيرة في فنزويلا: "هذه العملية هي شيء فقط الولايات المتحدة تستطيع تنفيذه."
وأوضح رئيس الأركان أن الظروف الجوية كانت عاملًا مهمًا في تنفيذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. وقال: "قمنا بإيقاف القدرات الجوية في كاراكاس، كما نفذنا عملية تشويش لضمان نجاح المهمة."
وأشار كين إلى أن قاذفات وطائرات مسيرة شاركت في العملية، مضيفًا أن مروحيات أميركية تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى مقر إقامة مادورو.
وأكد رئيس الأركان الأميركي أن مادورو وزوجته استسلما وتم اعتقالهما بواسطة أفراد من وزارة العدل الأميركية بمساندة الجنود الأميركيين.
واختتم جون دان كين تصريحاته قائلًا: "هذه العملية تعد دليلاً واضحًا على التزامنا بتحقيق العدالة."
-
أخبار متعلقة
-
الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية
-
إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا
-
بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة
-
ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا
-
لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
-
ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى إجراء عملية انتقالية
-
ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل
-
اختراق إيراني يعيد فتح حرب الـ12 يوماً بتسريبات لوزيرة إسرائيلية