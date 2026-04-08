رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بمواصلة الغارات على لبنان

الوكيل الإخباري- توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بمواصلة الجيش غاراته على لبنان دون توقف.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير كان يتحدث خلال لحظات شن الضربات الواسعة على لبنان من غرفة القيادة بسلاح الجو في تل أبيب.



وأضاف زامير: “سنواصل ضرب حزب الله وسنستغل كل فرصة – لن نساوم على أمن سكان الشمال (إسرائيل)”.