الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بمواصلة الغارات على لبنان

رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، إيال زامير
إيال زامير
 
الأربعاء، 08-04-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري-    توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بمواصلة الجيش غاراته على لبنان دون توقف.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير كان يتحدث خلال لحظات شن الضربات الواسعة على لبنان من غرفة القيادة بسلاح الجو في تل أبيب.


وأضاف زامير: “سنواصل ضرب حزب الله وسنستغل كل فرصة – لن نساوم على أمن سكان الشمال (إسرائيل)”.


وتابع: “سنواصل الغارات دون توقف”.

 
 


gnews

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






