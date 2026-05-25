رئيس الأركان الإسرائيلي يوجّه بضرب بيروت

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وجه بضرب أهداف في بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله" اللبناني.



وبحسب المصادر المطلعة على مضمون جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، فإن هذه التوصية تأتي في وقت تمتنع فيه إسرائيل، تحت ضغط أمريكي، بشكل شبه كامل عن تنفيذ غارات في بيروت، باستثناء عملية اغتيال قائد "قوة الرضوان" التي نفذت مؤخرا.

