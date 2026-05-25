الإثنين 2026-05-25 03:38 م

رئيس الأركان الإسرائيلي يوجّه بضرب بيروت

الإثنين، 25-05-2026 01:06 م

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وجه بضرب أهداف في بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله" اللبناني.

وبحسب المصادر المطلعة على مضمون جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، فإن هذه التوصية تأتي في وقت تمتنع فيه إسرائيل، تحت ضغط أمريكي، بشكل شبه كامل عن تنفيذ غارات في بيروت، باستثناء عملية اغتيال قائد "قوة الرضوان" التي نفذت مؤخرا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت سابقا بأن أي موافقة على تنفيذ هجوم في بيروت ترفع مباشرة إلى نتنياهو. وبالتالي، إذا تمت المصادقة على توصية رئيس الأركان، فسيعتبر ذلك تغييرا مهما في السياسة الإسرائيلية المتبعة حتى الآن.

 
 


