الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاءـ أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف تفقد وحدات بلاده المقاتلة في شرق أوكرانيا، فيما تستعد روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات في أبوظبي.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة عبر تطبيق تلغرام أن الجنرال غيراسيموف "اطلع على سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوة المهام الخاصة الغربية (زاباد) في منطقة العمليات الخاصة"، من دون تحديد زمان الزيارة أو مكانها.
 
 


تعبيرية

ارشيفية

تعبيرية

