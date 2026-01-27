رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا

09:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاءـ أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف تفقد وحدات بلاده المقاتلة في شرق أوكرانيا، فيما تستعد روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات في أبوظبي.





وذكرت الوزارة عبر تطبيق تلغرام أن الجنرال غيراسيموف "اطلع على سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوة المهام الخاصة الغربية (زاباد) في منطقة العمليات الخاصة"، من دون تحديد زمان الزيارة أو مكانها.

