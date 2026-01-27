رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا

وذكرت الوزارة عبر تطبيق تلغرام أن الجنرال غيراسيموف "اطلع على سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوة المهام الخاصة الغربية (زاباد) في منطقة العمليات الخاصة"، من دون تحديد زمان الزيارة أو مكانها.
