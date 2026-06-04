رئيس الإمارات يزور العاهل المغربي ويبحث معه التطورات في المنطقة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، التطورات في المنطقة.



جاء ذلك خلال زيارة خاصة يقوم بها رئيس الإمارات إلى المغرب، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.

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وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد ومحمد السادس بحثا خلال اللقاء "عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين".