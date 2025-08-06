الأربعاء 2025-08-06 03:10 م
 

رئيس الإمارات يزور روسيا الخميس

علما الإمارات وروسيا
علما الإمارات وروسيا
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غدا الخميس يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


وستركز المحادثات على مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

8نه

طب وصحة كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة



 
 





الأكثر مشاهدة