رئيس الإمارات يزور روسيا الخميس

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غدا الخميس يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اضافة اعلان





وستركز المحادثات على مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.