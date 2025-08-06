رئيس الإمارات يزور روسيا الخميس

وستركز المحادثات على مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.
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