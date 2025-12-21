رئيس الإمارات يلتقي إيلون ماسك

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، في العاصمة أبو ظبي، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.



وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها في تحسين جودة حياة الشعوب وتقدمها. إضافة إلى إستراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وذكرت الوكالة أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي والتي تسهم في تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل.

