الأحد 2025-12-21 11:41 م

رئيس الإمارات يلتقي إيلون ماسك

ل
جانب من الاستقبال
الأحد، 21-12-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، في العاصمة أبو ظبي، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها في تحسين جودة حياة الشعوب وتقدمها. إضافة إلى إستراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوكالة أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي والتي تسهم في تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل.

اضافة اعلان

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

عربي ودولي ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

ل

أخبار محلية جامعات تنظم أنشطة لتمكين الشباب والهوية الثقافية

ماكرون يكشف عن مشروع حاملة طائرات نووية جديدة

عربي ودولي ماكرون يكشف عن مشروع حاملة طائرات نووية جديدة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

الطقس تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة

ل

أخبار محلية 49 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية

غارتان إسرائيلية على ياطر في جنوب لبنان تسقط شهيدا وتصيب آخر

عربي ودولي غارتان إسرائيلية على ياطر في جنوب لبنان تسقط شهيدا وتصيب آخر

تعبيرية

أخبار محلية هل سيتم تطبيق "الفار" في الدوري الأردني قريباً ؟



 






الأكثر مشاهدة