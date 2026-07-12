رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يحدد تاريخ إجراء الانتخابات العامة

10:36 م

الوكيل الإخباري- قال ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إنه من المقرر إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر. اضافة اعلان





ولم يكن الموعد الدقيق لإجراء الانتخابات واضحًا منذ تصويت الكنيست الإسرائيلي في مايو على حل نفسه، مما أثار احتمال إجراء الانتخابات في وقت مبكر.



ومع ذلك، أبلغ رئيس الائتلاف أوفير كاتس لجنةً برلمانيةً بأن الموعد الأصلي المحدد بموجب القانون، وهو 27 أكتوبر، سيظل ساريًا.



وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، والحروب التي تلت ذلك في قطاع غزة ولبنان وإيران.



هذا، وأشارت استطلاعات الرأي المتتالية إلى أن ائتلاف نتنياهو المكوَّن من أحزاب قومية ودينية سيخسر الانتخابات، على الرغم من أن خصومه السياسيين لا يزالون يفتقرون إلى مسار واضح للوصول إلى السلطة، فضلًا عن أن المشهد السياسي قد يشهد تغيرات أخرى.



وبعد أقل من عام على عودته السياسية في عام 2022 على رأس حكومة يمينية، قُوِّضت مصداقية نتنياهو الأمنية جراء الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.



كما تُظهر استطلاعات الرأي أن كثيرين يشعرون بعدم الرضا عن نتنياهو بسبب نتائج الحرب مع إيران.



ومن النادر أن تكمل الحكومات في إسرائيل ولايةً كاملةً مدتها أربع سنوات، ويُعد نتنياهو الأطول بقاءً في منصب رئيس الوزراء في إسرائيل.





