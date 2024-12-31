 
الثلاثاء 2024-12-31 03:41 ص
 

رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق دعوة للمشاركة في الحوار الوطني

رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة
رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة
الثلاثاء، 31-12-2024 02:11 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة الاثنين، إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.اضافة اعلان


وأضاف البحرة في مقابلة مع قناة العربية، أن الائتلاف لم يجرِ أي اتصال مع الإدارة الجديدة.

وقال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الأحد، إن مؤتمر الحوار الوطني سيتضمن مشاركة واسعة من المجتمع السوري مع التصويت على قضايا مثل حل البرلمان والدستور.

ولم تعلن الإدارة الجديدة عن موعد للحوار المعلن بعد.

ويقود الشرع هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول. وأنهت الحملة الخاطفة التي شنتها الجماعة حربا أهلية استمرت 13 عاما، لكنها أثارت مجموعة من الأسئلة حيال مستقبل دولة متعددة الأعراق، تتمتع دول أجنبية من بينها تركيا وروسيا بمصالح قوية فيها، ويحتمل وجود تضارب بين هذه المصالح.

وتأسس الائتلاف الوطني السوري المعترف به دوليا، الذي كان يعمل من تركيا خلال حكم الأسد، في عام 2012 للإطاحة بالإدارة السابقة.
 
gnews

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