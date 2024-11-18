رئيس البرازيل: أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين

الوكيل الإخباري - قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو.



وكتب لولا دا سيلفا على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "المهم هو أن 42 دولة ستشارك في قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وبالإضافة إلى مناقشة مكافحة الجوع والفقر، سنتحدث عن تحول الطاقة، وهو موضوع تتمتع فيه بلادنا بميزة كبيرة، فضلا عن الإدارة العالمية. الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح لضمان احترام قراراتها".



يوم أمس الأحد، التقى لولا دا سيلفا مع الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذين وصلوا إلى للمشاركة في القمة. وكذلك التقى رئيس البرازيل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومع وفد دولة الإمارات العربية.

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وتجدر الإشارة كذلك إلى وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الكولومبي غوستافو بترو، إلى البرازيل للمشاركة في القمة. ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.