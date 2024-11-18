 
الإثنين 2024-11-18 09:59 ص
 

رئيس البرازيل: أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين

ا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الإثنين، 18-11-2024 08:47 ص

الوكيل الإخباري - قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو.

وكتب لولا دا سيلفا على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "المهم هو أن 42 دولة ستشارك في قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وبالإضافة إلى مناقشة مكافحة الجوع والفقر، سنتحدث عن تحول الطاقة، وهو موضوع تتمتع فيه بلادنا بميزة كبيرة، فضلا عن الإدارة العالمية. الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح لضمان احترام قراراتها".

يوم أمس الأحد، التقى لولا دا سيلفا مع الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذين وصلوا إلى للمشاركة في القمة. وكذلك التقى رئيس البرازيل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومع وفد دولة الإمارات العربية.

اضافة اعلان


وتجدر الإشارة كذلك إلى وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الكولومبي غوستافو بترو، إلى البرازيل للمشاركة في القمة. ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.


ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي بشروط .. المعارضة في أبخازيا توافق على انتقال سلطات رئيس البلاد إلى نائبه

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: عقوبات قد تصل للإغلاق لمحلات بيع القهوة السائلة المخالفة

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل تفاصيل أجور النقل والدفن للموتى في أمانة عمّان

دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي

عربي ودولي نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

gj

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: لا تعديل على أسعار القبور والتكلفة تصل إلى 500 دينار للقبر الواحد

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فلسطين إسبانيا تدين تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان وتجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

أرشيفية لمبنى في موسكو أصيب بهجوم مسيرة أوكرانية

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل



 


الأكثر مشاهدة