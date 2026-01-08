رئيس البرازيل يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون لخفض فترة سجن بولسونارو

أفاد بذلك موقع G1 الإخباري، وقال الموقع: "استخدم لولا دا سيلفا حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه تخفيف الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق جاير بولسونارو وآخرين أدينوا بمحاولة الانقلاب في 8 يناير 2023".
وأشار الموقع إلى أن البرلمان البرازيلي كان قد وافق في منتصف ديسمبر على مشروع قانون من شأنه أن يقلص بشكل كبير مدة سجن بولسونارو.
في أوائل سبتمبر الماضي، أدانت المحكمة العليا البرازيلية بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري، وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ البرازيل التي يُدان فيها رئيس سابق بارتكاب جرائم ضد الديمقراطية.
روسيا اليوم
