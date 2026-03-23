رئيس البرلمان الإيراني: الحديث عن مفاوضات مع واشنطن "أخبار كاذبة"

الوكيل الإخباري- نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن ما يُتداول حول تقدم في المحادثات بين الجانبين "أخبار كاذبة" تهدف إلى "التلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط".

وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس" إن "الشعب الإيراني يطالب بمعاقبة المعتدين بشكل كامل ومؤلم"، مضيفا أن "جميع المسؤولين الإيرانيين يقفون بثبات خلف المرشد الأعلى والشعب حتى تحقيق هذا الهدف".