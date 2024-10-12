رئيس البرلمان الإيراني في بيروت .. ورسالة من خامنئي

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الوكيل الإخباري- في توقيت حساس، وسط مساع أميركية فرنسية لوقف اطلاق النار في لبنان، حط رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى)، محمد باقر قاليباف في بيروت. اضافة اعلان





وقال في تصريحات مقتضبة إنه أتى بدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري، الذي فوضه حزب الله متابعة المساعي الدولية لوقف النار مع إسرائيل.



كما أضاف أن سيجري مباحثات مع بري، وينقل رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى المسؤولين اللبنانيين. وشدد على أن طهران تقف مع لبنان وشعبه.



ومن المتوقع أن يغادر قاليباف لاحقا إلى جنيف لحضور قمة الاتحاد البرلماني الدولي.





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