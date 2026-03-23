الإثنين 2026-03-23 09:36 م

رئيس البرلمان الإيراني قالیباف يزداد نفوذا في دوائر صنع القرار

محمد باقر قاليباف
الإثنين، 23-03-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري-   يضطلع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بدور محوري بشكل متزايد في ظل الضربات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية، مما يجعله شخصية بالغة الأهمية في لحظة حاسمة.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع الاثنين إن قاليباف يتفاوض نيابة عن إيران مع الولايات المتحدة مع تصاعد الصراع، في إشارة إلى دوره المتنامي.


ومع اختفاء المزيد من الشخصيات النافذة عن المشهد، أصبح الرجل، الذي كان قائدا في الحرس الثوري ورئيس بلدية طهران، وقائدا للشرطة الوطنية، ومرشحا رئاسيا سابقا، حلقة وصل رئيسية حاليا بين النخب السياسية والأمنية والدينية.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أمام إيران فرصة أخيرة

جي دي فانس

عربي ودولي أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

الطقس حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة

عربي ودولي الصليب الأحمر يحذر من اقتراب حرب إيران من "نقطة اللاعودة"

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

عربي ودولي سموتريتش يدعو إلى ضم جنوب لبنان

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها



 






