رئيس البرلمان الإيراني قالیباف يزداد نفوذا في دوائر صنع القرار

الوكيل الإخباري- يضطلع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بدور محوري بشكل متزايد في ظل الضربات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية، مما يجعله شخصية بالغة الأهمية في لحظة حاسمة.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع الاثنين إن قاليباف يتفاوض نيابة عن إيران مع الولايات المتحدة مع تصاعد الصراع، في إشارة إلى دوره المتنامي.