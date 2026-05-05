رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن تهدد أمن الملاحة والطاقة

10:23 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إن المعادلة الجديدة لمضيق هرمز آخذة في الترسخ. اضافة اعلان





وأضاف قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة.. عرضت أمن الملاحة وعبور الطاقة للخطر، من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، وبالطبع فإن شرّهم سيتراجع".



وتابع: "ندرك جيدًا أن استمرار الوضع القائم بات أمرًا لا يمكن للولايات المتحدة تحمله، في حين أننا لم نبدأ بعد".





