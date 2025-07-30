رئيس البرلمان التركي: العقوبات ضد روسيا لن تحقق النتائج المرجوة

الوكيل الإخباري- صرح رئيس البرلمان التركي نورمان كورتولموش اليوم الأربعاء بأن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لن تحقق النتائج المرجوة.



وأضاف كورتولموش ردا على استفسار من وكالة "نوفوستي": "بناء على خبرتنا السياسية وملاحظاتنا العالمية، توصلنا إلى قناعة راسخة بأن الحصارات والقيود الاقتصادية لم تنجح قط في تحقيق أهدافها. هذا الحظر (ضد روسيا) لن يكون استثناء، فحتى مع القيود المفروضة سابقا، واصلت (روسيا) مسيرتها بكامل قوتها وقدراتها".

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وأعرب المسؤول التركي عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات العقابية لا تؤثر سوى على المدنيين الأبرياء.



يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن تقليص المهلة الزمنية لتحقيق هدنة بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوماً إلى 10-12 يوما فقط، مشيرا إلى تعثر مسار التسوية السلمية.



وتوعدت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، إلى جانب عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي، في حال عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. غير أن ترامب نفسه أعرب عن شكوكه حول جدوى هذه الإجراءات.



من جانبها، أكدت موسكو مرارا قدرتها على مواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة، حيث صرح الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بلاده طورت "مناعة" ضد مثل هذه العقوبات.