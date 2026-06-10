رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدًا أنها تعد انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديًا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

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