الأربعاء 2026-06-10 12:33 م

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت

البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية
البرلمان العربي
 
الأربعاء، 10-06-2026 12:00 م

الوكيل الإخباري-    دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدًا أنها تعد انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديًا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

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وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذا الاعتداءات الآثمة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي.

 
 


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