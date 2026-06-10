رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذا الاعتداءات الآثمة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي.
-
أخبار متعلقة
-
مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية
-
إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية
-
ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي
-
روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران
-
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا
-
هجوم فدية إلكتروني يدفع الحكومة الأميركية لإصدار إنذار طارئ
-
جنوب إفريقيا .. مصرع 12 شخصا وإصابة 9 في إطلاق نار جماعي بين مسلحين
-
6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان