رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

الإثنين، 18-05-2026 10:42 ص
الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداء السافر الذي استهدف المملكة العربية السعودية عبر إطلاق 3 طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة قادمة من العراق، مشيدًا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودية التي تمكنت من اعتراض المسيّرات وتدميرها بنجاح.اضافة اعلان


وأكد اليماحي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة السعودية، ودعمه التام لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي لكل ما يهدد سلامة أراضيها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددًا رفض البرلمان العربي وإدانته الكاملة لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والدول العربية.

كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على ردع الجهات التي تقف خلفها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويعزز جهود مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسيادتها.
 
 


