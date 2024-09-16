رئيس البرلمان العربي يستنكر محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية جزر القمر، ضد أي محاولة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عثمان غزالي، ومتمنيًا لجمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون جندي
-
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية
-
لقاءات مكثفة لتوسيع الحكومة الإسرائيلية
-
إيطاليا تعوّل على "مؤتمر جدّي" للسلام في أوكرانيا قبل نهاية العام
-
من سيحل مكانه؟ نتنياهو يستعد لإقالة غالانت
-
بوتين يصدر مرسوما بزيادة إجمالي تعداد الجيش
-
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة