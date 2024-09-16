 
الإثنين 2024-09-16 05:56 م
 
 

رئيس البرلمان العربي يستنكر محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

عادل بن عبد الرحمن العسومي
عادل بن عبد الرحمن العسومي
الإثنين، 16-09-2024 05:26 م

الوكيل الإخباري-    استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة الرئيس عثماني غزالي.

اضافة اعلان


وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية جزر القمر، ضد أي محاولة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عثمان غزالي، ومتمنيًا لجمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون جندي

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

عادل بن عبد الرحمن العسومي

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يستنكر محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

الملك وولي العهد

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الأونروا

فلسطين الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

العيسوي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس



 


الأكثر مشاهدة