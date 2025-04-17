رئيس البنك الدولي يناشد الدول النامية بخفض الرسوم الجمركية

وقال بانجا لصحفيين، إن مناخ الأعمال والاقتصاد تسوده الآن حالة من الحذر تسهم فيها الضبابية العالمية التي أثارتها في الأشهر الأخيرة الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي أعلنتها الصين ودول أخرى.
وأضاف أن التأثير سيختلف من بلد إلى آخر، لكن التوقعات الحالية تشير إلى تباطؤ النمو العالمي عما كانت تشير إليه التوقعات الصادرة قبل عدة أشهر. ولم يتطرق لتوقعات محددة.
وكان البنك الدولي توقع في يناير/ كانون الثاني استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات للنمو على المدى الطويل في 25 عاما.
وحذر البنك حينها من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 10% قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي الضعيف بالفعل في عام 2025 بنحو 0.3% إذا رد شركاء أميركا التجاريون بفرض رسوم جمركية خاصة بهم.
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