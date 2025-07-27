رئيس الجزائر يعزي بوتين بتحطم طائرة الركاب "أن- 24"

ونقلت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان رسمي أن الرئيس تبون وجه رسالة تعزية إلى الرئيس الروسي عبر فيها عن مشاعر الحزن والأسى لهذه الكارثة الأليمة معلناً باسم الشعب والحكومة الجزائرية تقديم خالص التعازي والمواساة للشعب الروسي الصديق ولذوي الضحايا.
من جانبها أعلنت السلطات الروسية عن فتح تحقيق جنائي في ملابسات الحادث فيما شكلت اللجنة المشتركة للطيران المدني فريقا خاصا للتحقيق في أسباب الكارثة الجوية.
وكانت تحطمت طائرة الركاب "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وفقد الاتصال بها أثناء تنفيذها رحلة من مدينة بلاغوفيشينسك إلى مدينة تيندا وعلى متنها 43 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عند محاولتها الهبوط في مطار تيندا.
وتم العثور على حطام الطائرة على بعد نحو 15 كم من تيندا. وأكدت لجنة التحقيق الروسية مصرع جميع من كانوا على متن طائرة "أن-24" المنكوبة.
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